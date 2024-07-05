«Уносит за секунды»: спасатели объяснили, как не попасть в тягун на море

Обратное течение на море, которое также называют тягун, уносит на глубину даже тех, кто хорошо умеет плавать. Попадают в них зачастую на мелководье, а из-за паники человек не успевает сообразить, как можно спастись. Чтобы не терять силы, не нужно пытаться плыть против течения, рассказал старший спасатель Александр Деревянко в беседе с «Пятым каналом».

Как правило, при попадании в обратное течение человек не сразу понимает, что случилось, после чего все происходит очень быстро, отметил спасатель.

«В течение нескольких десятков секунд может унести достаточно далеко», — предупредил он.

Самый главный фактор, который в этом случае мешает спастись – это паника. Из-за нее человек бездумно старается грести против течения к берегу, однако побороть его просто невозможно, подчеркнул Деревянко.

По словам председателя сочинского отделения РГО Александра Зобнина, чаще всего тягуны появляются там, где есть песчаные косы, отмели, рифы, волнорезы, дамбы или пирсы. Если на море появляется полоса, отличная по цвету от остальной воды, это признак обратного течения.

Спасаться при попадании в тягун следует, плывя не против течения, а вправо или влево от него. Когда тягун уносит кого-то другого, нужно звать спасателей, так как самостоятельно вытащить человека из него почти невозможно, подчеркнул эксперт. Обычно для этого используют спасательные концы Александрова – это специальные тросы с буйками, которые позволяют вытащить человека за считанные секунды.

Напомним, также эксперты подчеркивают, что главный признак тягуна — это кружевная пенная полоса, тянущаяся в море, ее длина может составлять 20—30 м. Другой признак — волны, пена и полоса спокойной воды в середине — это область отбойного течения. При таком море подходить к нему очень опасно.

Спасатель ранее рассказал, как выжить при попадании в обратное течение.