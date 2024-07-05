В Москве пенсионерка пригрозила взорвать строящийся дом из-за шума

Жительница Свиблово решила «заминировать» стройплощадку, потому что устала от шума. Об этом сообщает «Сапа».

На днях 57-летняя женщина позвонила по телефону «112» и заявила, что найдет людей, чтобы взорвать строящийся дом на улице Нансена. По данным Telegram-канала, на этом участке возводят многоэтажку по программе реновации.

Полицейские выехали на место и проверили стройплощадку, однако ничего подозрительного там не обнаружили. Тем не менее они нашли пенсионерку, позвонившую с угрозами взрыва. Она призналась, что отчаялась бороться с шумом законными методами и решилась «заминировать» объект после того, как полиция не отреагировала на ее многочисленные обращения.

В отношении москвички возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте.

Ранее екатеринбуржец выстрелил в воздух из-за шума под окном, и хулиганы открыли ответный огонь.