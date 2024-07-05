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Прокурор попросила по шесть лет колонии для Беркович и Петрийчук

«Осторожно, новости»: прокурор просит осудить Беркович и Петрийчук на шесть лет

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Станислав Красильников/РИА Новости

Режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук запросили по шесть лет колонии по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на адвокатов Беркович.

Отмечается, что прокурор Екатерина Денисова также попросила запретить им администрировать интернет-ресурсы на четыре года. Прения по делу продолжатся 8 июля.

Сроки на заседании запросили в закрытом режиме, прессу и слушателей в зал суда не пустили. На выходе из суда Беркович пальцами показала цифру шесть — журналисты посчитали это намеком на запрошенный срок.

В начале мая 2023 года Беркович и Петрийчук стали фигурантами уголовного дела об «оправдании терроризма». Причиной послужило создание ими спектакля по пьесе «Финист Ясный Сокол».

Постановка рассказывает о женщинах, с которыми через социальные сети связываются последователи радикального ислама. В правоохранительных органах считают, что в произведении содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма.

При этом после начала следствия Росфинмониторинг внес режиссера и драматурга в реестр лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности.

Ранее Беркович вызвали скорую помощь в суде.

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