Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирске врачи спасли жизнь голодающему повару

В Новосибирске спасли мужчину, который не мог глотать пищу

close
100%
Freepik

Жителю Новосибирска спасли жизнь врачи НМИЦ им. Мешалкина. Молодой человек, работающий поваром, не мог глотать пищу из-за патологии аорты — пища застревала у него в горле, рассказали Сиб.фм в пресс-службе больницы.

Заболевание молодой человек имел с 2019 года, однако в прошлом году ситуация значительно усложнилась, после чего он обратился за помощью. Врачи выявили у него аномалию сосудов.

«При этом типе патологии аорта и отходящие от нее сосуды охватывают и стягивают пищевод и трахею, которые проходят рядом», — пояснил изданию завотделением аорты и коронарных артерий Максим Ляшенко.

Чтобы помочь пациенту, врачи провели операцию, в ходе которой сдвинули мягкие ткани правой подключичной артерии от пищевода. Возможность нормально питаться вернулась к мужчине уже спустя сутки после операции.

До этого в Челябинске хирурги спасли жизнь молодой женщине, удалив у нее гигантскую аневризму аорты. По их мнению, развитию патологии могла способствовать беременность.

Российские врачи ранее разработали быстрособираемый протез грудной аорты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами