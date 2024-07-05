В Новосибирске врачи спасли жизнь голодающему повару

Жителю Новосибирска спасли жизнь врачи НМИЦ им. Мешалкина. Молодой человек, работающий поваром, не мог глотать пищу из-за патологии аорты — пища застревала у него в горле, рассказали Сиб.фм в пресс-службе больницы.

Заболевание молодой человек имел с 2019 года, однако в прошлом году ситуация значительно усложнилась, после чего он обратился за помощью. Врачи выявили у него аномалию сосудов.

«При этом типе патологии аорта и отходящие от нее сосуды охватывают и стягивают пищевод и трахею, которые проходят рядом», — пояснил изданию завотделением аорты и коронарных артерий Максим Ляшенко.

Чтобы помочь пациенту, врачи провели операцию, в ходе которой сдвинули мягкие ткани правой подключичной артерии от пищевода. Возможность нормально питаться вернулась к мужчине уже спустя сутки после операции.

До этого в Челябинске хирурги спасли жизнь молодой женщине, удалив у нее гигантскую аневризму аорты. По их мнению, развитию патологии могла способствовать беременность.

Российские врачи ранее разработали быстрособираемый протез грудной аорты.