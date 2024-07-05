Врач перечислила опасные для печени продукты

Одним из самых токсичных для печени является алкоголь, однако есть и другие продукты, оказывающие негативное воздействие на орган. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог «СМ-Клиника» Наталья Васильева.

Специалист рассказала, что повышенную нагрузку на печень оказывают животные тугоплавкие жиры, содержащиеся в сале, жирном мясе, утке, копченостях. Кроме того, по ее словам, навредить органу могут соленая пища, фастфуд, всевозможные чипсы и консервы.

«К вредным также относятся продукты, содержащие большое количество сахара. Его в большом количестве мы получаем из молочных сладких продуктов, консервированных соков, компотов, жирных тортов и других кондитерских изделий», — продолжила Васильева.

При избытке глюкозы организм вырабатывает большое количество инсулина, избыток которого резервируется в виде жира в клетках печени, добавила врач.

В 2024 году ученые нашли способ омолодить больную печень. Им удалось обратить процесс старения органа у пожилых мышей с помощью экспериментального препарата. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging.

Ранее врач назвала самый вредный продукт для поджелудочной железы.