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Следователи начали проверку инцидента с самолетом в Бурятии

СК: по факту экстренной посадки самолета Ан-2 в Бурятии организовали проверку

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

После экстренной посадки самолета Ан-2 в Бурятии следователи начали проверку. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным ведомства, самолет получил повреждения. На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа. Информация о состоянии здоровья пострадавших уточняется. На место происшествия вылетел спасательный борт.

Следователи и следователи-криминалисты следственного управления проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве.

Самолет экстренно приземлился в 70 километрах от села Сосново-Озерское Еравнинского района. Позднее пилоты вышли на связь и сообщили, что самолет совершил аварийную посадку.

Накануне частный легкомоторный самолет-амфибия CRI экстренно сел в Карелии. Инцидент произошел в Муезерском районе на озере Валлас. На борту воздушного судна было два пассажира.

Ранее в Мурманской области экстренно сел легкомоторный самолет.

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