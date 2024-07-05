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Россиянам раскрыли вероятность заражения «пожирающей мозг» амебой из Израиля

Роспотребнадзор: случаи заражения пожирающей мозг амебой в РФ не регистрировались

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Случаи заражения «пожирающей мозг» амебой в России не регистрировались, в настоящее время в РФ она не обитает. Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем Telegram-канале.

«По данным СМИ, в Израиле 25-летний мужчина попал в больницу с воспалением мозга, вызванным амебой Naegleria fowleri, после посещения пляжа. В России неглериогенез не регистрируется», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что вызывающая заболевание амеба Naegleria fowleri в настоящее время не обитает в РФ, чаще всего она встречается в южных штатах США, в Индии и Пакистане.

При этом надзорное ведомство напомнило, что в летний период в прудах, озерах и реках есть риск заразиться вирусными и бактериальными инфекциями, а также различными паразитарными и грибковыми заболеваниями. В их числе ротавирус, церкариоз, лямблиоз, гепатит А и другие.

Незадолго до этого сообщалось, что пострадавший мужчина был госпитализирован, в реанимации он находится в критическом состоянии. Медики предполагают, что он мог заразиться амебой Naegleria fowleri на пляже Гай в городе Тверия.

Ранее ученые разработали средство против самого опасного вируса животного происхождения.

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