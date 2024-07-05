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На Крымском мосту возобновилось движение транспорта

Движение по Крымскому восстановили после второго за сутки перекрытия

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Проезд автомобилей по Крымскому мосту восстановили спустя час после введения ограничений. Об этом пишет Telegram-канал инфоцентра, наблюдающего за ситуацией на автоподходах к переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.

Переправа была закрыта для проезда авто с 10:48 до 11:50 мск. Это было уже второе перекрытие за сутки: предыдущее действовало с 00:44 до 01:10 мск.

По состоянию на 12:00 мск, в очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят 93 водителя, а со стороны Тамани — 175.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении воздушных целей над акваторией Черного моря. Глава города призвал местных жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

Ранее в Крыму прокомментировали удары ВСУ по Энергодару.

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