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Мирошник рассказал о «развлечении» ВСУ

Мирошник: погоня БПЛА за гражданским транспортом стала одним из развлечений ВСУ

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Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Россия фиксирует увеличение числа случаев использования украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для атак по мирному населению, погоня дронов за гражданским транспортом стала одним из развлечений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Мы выделили новое развлечение нацистов, которое выглядит следующим образом: это погоня ударных беспилотников за гражданским транспортом. Они выслеживают на дорогах рейсовые автобусы, частные гражданские автомобили, транспорт коммунальных служб и наносят по ним удары», — заявил дипломат.

Он добавил, что дроны ВСУ также используются для атак на сельскохозяйственную технику, вышедшую для работы в полях в аграрных регионах РФ.

4 июля ВСУ атаковали двумя беспилотниками три автомобиля в Борисовском районе Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, два инцидента произошли на участке дороги между городом Борисовка и селом Байцуры.

Днем ранее дрон ВСУ сбросил бомбу на здание СТО в Белгородской области, в результате чего начался пожар. Параллельно атака украинских войск повредила крыши и фасад трех частных домов, а также 27 автомобилей.

Ранее Мирошник заявил, что в украинских застенках находятся тысячи инакомыслящих.

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