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Неизвестный, угрожая ножом, связал россиянку в ее квартире и рылся в вещах

В Екатеринбурге мужчина с ножом ворвался к женщине и связал ее

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Depositphotos

Неизвестный напал на жительницу Екатеринбурга с ножом. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в одном из жилых комплексов на улице Куйбышева. По словам соседей, мужчина прошел на территорию вместе с жильцом. Сначала он зашел в один из домов, но пробыл там несколько минут, после чего с помощью местных жителей попал в другой дом. Там он подкараулил россиянку у квартиры.

Когда пострадавшая открыла дверь, незнакомец набросился на нее со спины, затем связал ее и рылся в вещах. Спустя несколько часов, угрожая ножом, заставил пойти к соседям.

«Он представился электриком и спрашивал, нет ли у жильцов проблем со светом. А после этого вернулся в квартиру женщины», — сообщается в публикации.

Соседей насторожила ситуация, и они вызвали правоохранителей. По словам представителей правоохранительных органов, полицейские выезжали на место. На данный момент они выясняют подробности и устанавливают личность человека.

Ранее мужчина угрожал сотрудникам магазина в Копейске карандашом и требовал денег.

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