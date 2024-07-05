Легкомоторный самолет экстренно сел в Бурятии

Легкомоторный самолет АН-2 экстренно сел в районе Бурятии. Об этом сообщает Telegram-канал «Ариг Ус».

Отмечается, что воздушное судно совершало запланированный облет.

Самолет приземлился в 70 километрах от села Сосново-Озерское Еравнинского района. Пострадавших нет.

По данным «Интерфакс», самолет наблюдал за лесопожарной обстановкой. На борту воздушного судна находились шесть человек, все живы.

В экстренных службах рассказали агентству, что к месту аварийной посадки направили спасатели.

4 июля частный легкомоторный самолет-амфибия CRI совершил аварийную посадку в Карелии. Инцидент произошел в Муезерском районе на озере Валлас. На борту воздушного судна находились два пассажира.

До этого в Иркутской области вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара» совершил жесткую посадку в 200 километрах от Бодайбо. На борту находились семь специалистов «Авиалесоохраны» и трое члена экипажа. Все они выжили.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.