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Легкомоторный самолет экстренно сел в Бурятии

Легкомоторный самолет АН-2 экстренно сел в районе Бурятии

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Depositphotos

Легкомоторный самолет АН-2 экстренно сел в районе Бурятии. Об этом сообщает Telegram-канал «Ариг Ус».

Отмечается, что воздушное судно совершало запланированный облет.

Самолет приземлился в 70 километрах от села Сосново-Озерское Еравнинского района. Пострадавших нет.

По данным «Интерфакс», самолет наблюдал за лесопожарной обстановкой. На борту воздушного судна находились шесть человек, все живы.

В экстренных службах рассказали агентству, что к месту аварийной посадки направили спасатели.

4 июля частный легкомоторный самолет-амфибия CRI совершил аварийную посадку в Карелии. Инцидент произошел в Муезерском районе на озере Валлас. На борту воздушного судна находились два пассажира.

До этого в Иркутской области вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара» совершил жесткую посадку в 200 километрах от Бодайбо. На борту находились семь специалистов «Авиалесоохраны» и трое члена экипажа. Все они выжили.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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