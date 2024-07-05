В Нижегородской области скончался пациент с ботулизмом

Пациент с ботулизмом скончался после отравления в Нижегородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав региона.

«28 июня был констатирован летальный исход у пациента, который был госпитализирован с признаками ботулизма 17 июня в крайне тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что смерть возникла по ряду причин, среди которых ботулизм есть, при этом, по данным Минздрава, инфекция не стала первопричиной.

24 июня сообщалось, что заразившийся ботулизмом из-за готового блюда 21-летний житель Костромы умер в больнице после возвращения из Нижнего Новгорода. Он стал первым россиянином, скончавшимся после массового отравления едой из службы доставки.

В июне 2024 года по всей России с ботулизмом были госпитализированы около 400 человек. Только в Москве — 227. Вспышки заболевания были зафиксированы в шести регионах. Эксперты выяснили, что причиной массового заболевания стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Германии предупредили об опасности ботулизма из-за российских грибов.