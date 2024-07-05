В поселке Золотой Колос в Ростовской области загорелись 10 частных домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«Ростовская область, Аксайский район, поселок Золотой Колос... Поступила информация о возгорании 10 частных деревянных домов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению пожара был привлечен вертолет Ми-8. Площадь пожара не уточняется. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работает 45 спасателей и 13 единиц техники.

До этого склад с лакокрасочными материалами загорелся в Пензенской области. Пожар начался в ночь на пятницу, 5 июля. В селе Чемодановка загорелась кровля металлического ангара на площади 1 500 квадратных метров. На месте работают 35 специалистов и 11 единиц техники. Позднее стало известно, что сотрудники МЧС России локализовали пожар в Пензенской области.

Ранее в Подмосковье произошел пожар и взрыв в ларьке с шаурмой.