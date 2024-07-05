Диетологи: от мороженого люди становятся менее привлекательнымиы

Потреблять мороженое без особого вреда здоровью могут в некоторых случаях только бодибилдеры, у которых сгорают все калории, считает диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Для остальных людей это лакомство вредно, в том числе оно снижает привлекательность, заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Специалист напомнила о недавнем исследовании французских ученых, доказавших, что рафинированные углеводы в рационе влияют на внешность людей.

«Внешняя привлекательность снижается как у мужчин, так и у женщин, появляется акне», — заявила Дианова.

Она объяснила это тем, что при частом потреблении мороженого у людей повышается активность сальных желез. У людей, склонных к акне, кожа заметно ухудшается, так как в этом продукте много животных жиров, сахара. По словам Диановой, тем, кто имеет какие-либо проблемы с кожей, вообще не рекомендуется есть молочку, в том числе сметану, мягкие сыры.

Помимо этого, мороженое негативно сказывается на составе микробиоты в организме человека, считает врач. По ее словам, ее состояние ухудшается, причем не восстанавливается достаточно долгое время.

Напомним, врачи также подчеркивают, что злоупотребление мороженым может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и набору лишнего веса. Отмечается, что в нем слишком много дешевых пальмовых жиров и других вредных добавок, а сахар, который в большом количестве содержится в мороженом, может ударить по иммунной системе и спровоцировать развитие ожирения и диабета.

Ранее россиянам объяснили, как определить качество мороженого по цвету и составу.