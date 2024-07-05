Жительница Краснодара убила коллег, заставив их выпить неизвестные таблетки

В Краснодаре женщина стала фигуранткой уголовного дела после того, как дала коллегам таблетки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на улице Снесарева. По данным источника, кладовщица хлебзавода пришла в гости к коллеге, у которой в тот момент находилась еще одна сотрудница предприятия.

Сначала 45-летняя россиянка угрожала знакомым игрушечным пистолетом, после чего заставила коллег выпить таблетки неизвестного происхождения. В результате они обе скончались.

«После смерти своих жертв убийца позвонила директору хлебозавода и попросила ее приехать. Начальницу она также планировала убить», — сообщается в публикации.

Кладовщицу задержали и направили в отделение полиции. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Известно, что россиянка была судима за кражу. На заводе у нее нередко возникали конфликты с другими работниками и начальством.

Ранее россиянин сломал подчиненному 11 ребер из-за того, что тот пришел пьяным на работу.