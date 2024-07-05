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В детском центре оправдались за шеврон бойца СВО о «конце России»: «нас это не беспокоит»

В Магаданской области заявили, что дети не видели непристойный шеврон на встрече с бойцом СВО

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Защитники Отечества I Магаданская область/VK

В Магаданской области боец СВО пришел на встречу с детьми в форме с шевроном с текстом о конце России, «который многие подержали за щекой». В Тенькинском центре дополнительного образования, где проходило мероприятие, объяснили «Газете.Ru», что дети нашивку не видели, поэтому на них это «отрицательно не повлияло».

«Никто из детей эту надпись не видел, не комментировал, не читал, потому что есть другие фотографии, на которых участник выступает перед детьми, и никоим образом дети этой надписи не видели. Причем этот шеврон был на форме, в которой он участвовал в боевых действиях, поэтому в ней и пришел. На детей это никакого влияния не оказало. Участник боевых действий никоим образом не поворачивался к детям этим шевроном, и никто не читал ничего. Нас это абсолютно не беспокоит. На детей это отрицательно не повлияло. Информация была немножко искажена — мероприятие было не в центре, это было просто помещение предоставлено. 1 июля отмечался День ветерана боевых действий, поэтому был приглашен человек, который, кстати, работает в школе», — сказали там.

В Центре добавили, что сотрудники также «не видели и не присматривались» к шеврону, поскольку надпись на нем очень мелкая.

2 июля фонд «Защитники отечества» в Магаданской области сообщил, что в честь Дня ветеранов боевых действий в Тенькинский центр дополнительного образования пригласили ветерана спецоперации Алексея Мячина. Мероприятие началось с минуты молчания, а после Мячин показывал детям презентацию о «защитниках Родины».

Telegram-канал «Осторожно, новости» обратил внимание, что на фотографиях со встречи боец СВО стоит в форме с шевроном, на котором написано: «Конец России хотели бы увидеть многие, но пока им удается только подержать его за щекой».

Ранее военного судили за то, что он растоптал и спустил в унитаз шеврон с флагом России.

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