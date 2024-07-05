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ФСБ предотвратила теракт в Самаре

ФСБ и ОМОН предотвратили теракт на оборонном предприятии в Самаре

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РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили готовящийся теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса в Самаре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным спецслужбы, теракт планировал устроить местный житель. В середине 2023 года подозреваемый начал переписываться с членом проукраинской террористической организации и «согласился совершить диверсионно-террористический акт в городе», выяснили в ФСБ.

Мужчина начал подбирать места для теракта, а также собирал самодельные зажигательные устройства. На стадии подготовки к диверсии подозреваемого вычислили и поймали сотрудники ФСБ при содействии ОМОН, отметили в ведомстве. В итоге на задержанного возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту.

До этого Советский районный суд Махачкалы арестовал троих задержанных мужчин за подготовку теракта. У одного из них при обысках нашли сотни патронов, гранату, травматы, винтовку, охотничье ружье, магазины к оружию, глушители и оптический прицел. Также был найден лист бумаги с присягой на повиновение и послушание амиру Усману и документ федерального комитета по борьбе с коррупцией и терроризмом на его имя.

Ранее студента из Твери заподозрили в подготовке теракта в колледже.

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