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Врачи рассказали, в каких случаях у людей ухудшается самочувствие перед дождем

Врач Чудаков: погода перед дождем сильнее влияет на сердечно-сосудистую систему

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Tunatura/Shutterstock

У многих людей перед дождем, грозами заметно ухудшается самочувствие. Это связано с их реакцией на изменение магнитного поля, влажности и атмосферного давления, объяснил семейный врач Сергей Чудаков. Наиболее сильно такая погода влияет на здоровье при наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы и гипертонии, объяснил он RT.

Погода влияет на самочувствие в зависимости от особенностей вегетативной нервной системы, отметил врач. Проявляется метеочувствительность также у людей с ишемической болезнью сердца, астмой. Кроме того, хуже себя могут чувствовать люди, у которых есть проблемы с ЖКТ, рассказал Чудаков. По его словам, обычно реакция начинается за сутки до заметных изменений погоды.

«Наиболее частым вариантом проявления реакции на грядущие погодные изменения является усиление болей в суставах, — отметил врач. — Внутри сустава есть определенный уровень давления, и изменение внешних параметров при наличии чувствительности будут вызывать усиление болевых ощущений».

Чтобы снизить негативное влияние изменений погоды на самочувствие, доктор порекомендовал людям с метеочувствительностью в такие перепады оставаться дома и не перенапрягаться. По его словам, важно в такие периоды вовремя засыпать, а также питаться легкой и здоровой пищей, чтобы не навредить ЖКТ.

Напомним, врачи также подчеркивают, что наиболее чувствительными к метеоколебаниям являются женщины, пожилые люди, а также пациенты, страдающие от хронических заболеваний. В сложные периоды им советуют отказаться от курения, алкоголя, кофе и крепкого чая, есть больше овощей и фруктов, зелени, и даже при плохом самочувствии делать легкую гимнастику.

Врачи ранее рассказали, как метеочувствительным людям перенести магнитную бурю.

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