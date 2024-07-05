Студентка из Кузбасса выступила на вручении дипломов с критикой колледжа

Студентка из Кемеровской области выступила с речью на выпускном и раскритиковала учебу в своем колледже. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел во время вручения дипломов в Кузбасском колледже архитектуры, строительства и цифровых технологий. По словам девушки, преподаватели плохо относились к учащимся.

Студентка пожаловалась на проверку курсовых работ до восьми часов вечера, после чего некоторые студенты не могли уехать домой. Она также обратила внимание на то, что чертеж могли отобрать за четыре дня до сдачи. Помимо этого, россиянка вспомнила о практике, на которой учащиеся переносили тяжелую арматуру.

«Надеюсь, в будущем вам повезет больше, чем здесь», — такими словами завершила выступление девушка.

Часть речи студентки совпадает со словами учащейся из Тамбова, которая ранее также подвергла критике учебный процесс во время вручения диплома. На мероприятии она заявила, что столкнулась с непрофессионализмом преподавателей и «поступала в колледж, а закончила шарагу».

В своей речи тамбовская выпускница обратилась к однокурсникам и выразила надежду, что в будущем им «повезет больше, чем здесь».

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