Москвичей предупредили о жаре и ливнях с грозами в пятницу

В Москве во второй половине дня в пятницу ожидаются ливни с грозами. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, погоду в столичном регионе будет формировать холодный атмосферный фронт, который будет пересекать Москву и окрестности с запада на восток. При этом температура в течение дня может достигать +31℃, а в области — от +27℃ до +31℃, отметил эксперт.

После полудня в столичном регионе начнутся кратковременные ливни с грозами, наиболее интенсивными они будут после 18-19 часов. При этом местами к грозам может добавиться и град, предупредил Леус. Он отметил, что в отдельных районах столицы и области может выпасть от 25 до 40 миллиметров осадков — от трети до половины месячной нормы.

Ветер будет дуть в столице юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. При грозах порывы могут разогнаться до 15-20 метров в секунду, добавил синоптик. Атмосферное давление падает, к вечеру барометры покажут 738 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Также ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что текущая погода в столице может способствовать появлению смерча, однако точно спрогнозировать это погодное явление невозможно.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в четверг, 4 июля, в Москве, согласно данным метеостанции ВДНХ, к 15:00 температура воздуха поднялась до +33,1℃, что стало самым высоким показателем с начала 2024 года.

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