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Зеленского обвинили в публичном оскорблении Такера Карлсона

Соскин: Зеленский срывом интервью публично оскорбил журналиста Карлсона

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Gleb Garanich/Reuters

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что украинский лидер Владимир Зеленский нанес американскому журналисту Такеру Карлсону публичное оскорбление, когда сорвал интервью с ним. Об этом Соскин заявил в эфире своего YouTube-канала.

«Это очень оскорбительное заявление от пресс-секретаря (Зеленского Сергея Никифорова). <...> Это не просто грубость и наглость, но и беспардонное, совершенно невменяемое поведение», — сказал экс-советник Кучмы.

По мнению Соскина, когда Карлсон сообщил, что ему удалось добиться интервью с Зеленским, это значило, что Киев согласился на это мероприятие. Заявление Никифорова же сорвало интервью, а пресс-секретарь не может высказываться без санкции от своего руководства.

Итогом разразившегося скандала может стать расследование Карлсона на предмет коррупции и наркозависимости Зеленского, считает Соскин.

В ночь на 4 июля Такер Карлсон написал, что ему удалось добиться того, чтобы взять интервью у Зеленского, и он выразил надежду, что их встреча скоро состоится. В тот же день Никифоров заявил, что в графике Зеленского нет интервью с Карлсоном, и посоветовал журналисту «внимательнее проверять свои источники в ФСБ».

Ранее в Совфеде указали на превращение Зеленского из комика в «фюрера».

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