Петербурженка получила новый паспорт и узнала об этом только спустя время

В Петербурге паспорт женщины оказался недействительным из-за действий сожительницы знакомого. Об этом сообщает 78.ru.

Россиянка зашла на «Госуслуги» и решила ввести данные паспорта, но несколько попыток не дали нужного результата. Женщина обратилась в службу поддержки и МВД.

Выяснилось, что в мае 2024 года она якобы отправилась в Кировск, там предъявила ксерокопию старого паспорта и другие документы, после чего ей выдали новый. При этом сама россиянка никогда не была в этом городе, а удостоверение личности приехала забирать сожительница ее соседа по коммунальной квартире.

Женщина уже обратилась в надзорные инстанции и планирует наказать виновных.

До этого в Петербурге россиянка потеряла паспорт, но не успела его восстановить. Позже выяснилось, что она якобы зарегистрировала брак с гражданином Египта. Своего супруга она никогда не видела. Выяснилось, что россиянка «вышла замуж» на основании утерянного паспорта. Брак признали недействительным.

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