Школьник из Новосибирска выстрелил мальчику в лицо и едва не попал в глаз

Мальчик из Новосибирска попал в больницу после стрельбы на спортивной площадке. Об этом сообщает управление СК РФ.

Инцидент произошел в Первомайском районе. По предварительным данным, в лицо 11-летнему пострадавшему выстрелил другой ребенок. По какой причине это произошло, неизвестно.

«Несовершеннолетний был доставлен в медицинское учреждение для обследования и получения медицинской помощи», — поделились в ведомстве.

На данный момент специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Сотрудники СК проводят проверку.

Как сообщает сообщество «Моя Первомайка» во «ВКонтакте», пострадавший играл в футбол с друзьями, но в какой-то момент к ним подошли школьники старше и попросили поиграть с ними. Младшие отклонили предложение, и это детям не понравилось.

Позже один мальчик из компании выстрелил в лицо одному из младших детей в лицо из пневматического пистолета.

«Пулька попала в нижнее веко, буквально в нескольких миллиметрах от глазного яблока», — сообщается в публикации.

После этого старший с площадки скрылся. Чтобы установить его личность, родители обратились к правоохранителям.

Ранее в Ставропольском крае неизвестный обстрелял подростка, заступившегося за женщину.