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Невролог дала советы тем, кто работает на улице в жару

Невролог Демьяновская рассказала, что при работе в жару нужно регулярно отдыхать

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Shutterstock

Во время работы на улице в жаркую погоду важно регулярно отдыхать в прохладном месте, чтобы избежать перегрева. Эту рекомендацию дала в интервью газете «Известия» невролог Екатерина Демьяновская.

По словам специалиста, при повышении температуры выше +32 градусов становится опасно работать на улице. Рекомендуется переносить активности на утро или вечер, а если это невозможно, делать регулярные перерывы: каждые полчаса проводить 10 минут в прохладном помещении.

Дополнительно следует избегать интенсивных физических нагрузок, находиться на улице в тени и пить достаточное количество обычной или минеральной воды.

Екатерина Демьяновская также подчеркнула важность употребления жидкости. По ее словам, нужно выпивать минимум один–два стакана в час.

Другими правилами работы на улице являются: ношение светлых головных уборов с широкими полями, применение средств защиты от солнца и проведение как минимум двух–трех часов в прохладе каждый день.

При выборе одежды рекомендуется отдавать предпочтение светлым оттенкам, свободным моделям из легких, дышащих материалов. При необходимости ее можно слегка увлажнять, добавила эксперт.

До этого сообщалось, что четверг в Москве стал самым жарким днем с начала года.

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