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Музыкальная школа получила повреждения в Курской области при ракетной атаке

Смирнов: музыкальная школа получила повреждения в слободе Белой при атаке ВСУ

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Утром 5 июля в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) слободы Белой Беловского района Курской области были повреждены здание музыкальной школы и магазины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

В магазинах, расположенных неподалеку от учебного заведения, выбило окна и осколками посекло фасады.

«Никто из жителей не пострадал», — написал глава региона.

В 5:49 (мск) в Курской области отменили ракетную опасность, которая объявлялась в 5:34 (мск). Смирнов призывал находящихся на улице укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а находящихся на улице зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

4 июля врио губернатора Курской области сообщал, что беспилотный летательный аппарат ВСУ сбросил взрывчатку на жилой дом в поселке Теткино. Осколками разбитого стекла ранило местную жительницу. Еще один дрон сбросил бомбу в населенном пункте Коренево. Взрыв повредил семь легковых автомобилей.

Ранее сообщалось, что российские войска ввели в строй единую систему ПВО против ударов Украины.

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