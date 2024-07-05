Резонансная история с неэтичным досмотром девочек на ЕГЭ не подтвердилась

Инцидент на ЕГЭ в Воронеже произошел из-за неправильной настройки металлоискателя, который реагировал на мелкие металлические элементы на одежде школьников. Но прокуратура не обнаружила фактов неэтичного досмотра девочек, об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

До этого выпускники высказывали жалобы в социальных сетях на унизительные проверки во время проведения экзаменов ЕГЭ. Особенно много обсуждений вызвал случай в Воронеже, где, по сообщениям из соцсетей, девочек досматривали, в том числе их нижнее белье. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что были частично подтверждены нарушения при проведении ЕГЭ в этой школе.

По словам представителей Рособрнадзора, согласно решению прокуратуры, стационарный металлоискатель был настроен некачественно, что привело к излишней чувствительности и срабатыванию на мелкие металлические предметы на одежде учащихся. Однако информация о проведении досмотров и требованиях снять какие-либо предметы одежды не была подтверждена прокуратурой.

До этого глава ведомства Музаев также заявлял, что досмотр участников перед ЕГЭ не предусмотрен порядком проведения экзамена, есть только регламент прохода рамок.

Ранее директор школы в Воронеже уволилась после скандала с досмотром девочек перед ЕГЭ.