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Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходные

Синоптик Шувалов заявил, что 6 и 7 июля в Москве будет комфортная погода

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Максим Блинов/РИА Новости

6 и 7 июля в Москве и Московской области ожидается комфортная погода с температурой воздуха +23...+25°C. Об этом «Известиям» сообщил синоптик, метеоролог, климатолог Александр Шувалов.

По его словам, самым неспокойным днем будет 5 июля, когда произойдет смена жары на более прохладную погоду. Синоптик отметил, что смена погоды будет сопровождаться неприятными последствиями.

«Это и шквалистое усиление ветра порывами до 25–27 м/с, и залповые ливни, когда за считанные минуты, максимум часы, может выливаться по два-три ведра на 1 кв. м. В первой половине дня воздух еще будет прогреваться выше +30°C, вторая половина дня вся в дождях, грозах и сильном ветре», — сказал Шувалов.

6 июля «стихия уймется», могут пройти кратковременные дожди.

«В воскресенье осадков не будет и те же самые +23...+25°C ожидают москвичей и жителей Подмосковья», — добавил специалист.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что 5 июля в Москве ожидается опасная погода с сильным дождем и ветром.

Ранее ученые зафиксировали мощнейший шторм в истории наблюдений.

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