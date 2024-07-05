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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

ТСН: повторные взрывы произошли в подконтрольном Украине Херсоне

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Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Повторные взрывы произошли в подконтрольном украинским властям Херсоне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский телеканал ТСН.

«Херсон — взрывы», — говорится в публикации.

До этого телеканал уже сообщал о взрывах в городе. Воздушная тревога в контролируемой ВСУ части Херсонской области действует с 4:40 (мск). Также сообщалось и о взрывах в Киевской области.

В ночь на 5 июля воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом свидетельствовали данные официального ресурса по оповещению населения. В 23:41 (мск) тревогу объявили в Киеве, затем предупреждение об угрозе с воздуха распространилось на всю страну.

Российские военнослужащие начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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