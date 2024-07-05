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Шестилетняя девочка погибла после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск

Baza: 6-летняя девочка погибла в результате атаки БПЛА на Приморско-Ахтарск

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vk.com/Юрий Ю.

Шестилетняя девочка погибла в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

«Настя получила осколочное ранение в живот. В момент атаки она находилась в машине — семья пыталась уехать из зоны обстрела», — говорится в публикации.

Уточняется, что ребенок был доставлен в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

О гибели девочки в больнице сообщает также Mash со ссылкой на местные чаты.

Отмечается, что еще один семилетний ребенок был ранен в колено, сейчас он находится в больнице.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Приморско-Ахтарске в результате атаки БПЛА пострадали мирные граждане, шесть человек госпитализированы, в том числе двое детей.

До этого Кондратьев сообщил, что силы ПВО сбили беспилотники в Приморско-Ахтарске, при падении их фрагментов повреждения получили гражданские объекты.

Ранее российские военные за сутки поразили 37 беспилотников ВСУ.

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