В результате атаки БПЛА в Краснодарском крае есть пострадавшие, в том числе дети

В Приморско-Ахтарске Краснодарского края в результате атаки БПЛА пострадали мирные граждане, шесть человек госпитализированы, в том числе двое детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

«Всем им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он.

Губернатор заявил, что дал поручение главе района Максиму Бондаренко держать ситуацию на контроле и оказать максимальную поддержку семьям пострадавших.

Кроме того, по словам Кондратьева, в результате атаки повреждение получил трехэтажный многоквартирный дом. Жильцы дома были эвакуированы. Он отметил, что был подготовлен пункт временного размещения для всех, кому это будет нужно.

Также губернатор Краснодарского края заявил о нарушении работы энергоподстанции, которая питает значительную часть города. В настоящий момент идут ремонтно-восстановительные работы.

До этого Кондратьев сообщил, что силы ПВО сбили беспилотники в Приморско-Ахтарске, при падении их фрагментов повреждения получили гражданские объекты.

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