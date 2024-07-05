Регионы ЮФО и Урала предупредили о подтоплениях

На этой неделе на территории четырех регионов Южного и Уральского федеральных округов ожидаются подтопления автодорог и местности в связи с высокими уровнями воды в реках. Об этом предупредил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), передает РИА Новости.

«Высокая водность рек с рисками подтоплений участков автомобильных дорог и приусадебных участков сохраняется в Ханты-Мансийском автономном округе», — отметил институт.

Кроме того, аналогичные риски прогнозируются в Волгоградской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

Ученые уточнили, что заинтересованным органам РСЧС уже порекомендовали принять эти данные к сведению для проведения превентивных мероприятий.

1 июля сообщалось, что власти Нижневартовска ввели режим ЧС, поскольку уровень воды в реке Обь достиг критической отметки в 981 см. При такой ситуации возможно подтопление жилых домов, приусадебных и дачных участков, а также пойменной территории.

Ранее в Москве ливень привел к подтоплению зданий и коротким замыканиям.