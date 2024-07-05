В Турции начали расследование из-за публикации документов беженцев в интернете

Документы и адреса проживающих в Турции сирийских беженцев слили в интернет, Управление по делам миграции начало расследование, указав, что речь, скорее всего, об устаревших данных. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что в ряде Telegram-каналов были опубликованы базы данных якобы со сканами паспортов и адресами сирийцев.

В Управлении по делам миграции Турции подчеркнули, что информация была проверена, она не соответствует актуальным данным. В связи с произошедшим было начато расследование с целью установить, к каким годам относятся опубликованные сканы паспортов и из какого источника они поступили.

30 июня сразу в нескольких городах Турции — в частности, Кайсери, Хатае, Газиантепе прошли крупные выступления и митинги местного населения, которые были вызваны сообщениями о нападении на ребенка со стороны сирийского беженца. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в беспорядках «ядовитые» происки оппозиции. Он назвал действия митингующих неприемлемыми.

Ранее в Белоруссии рассказали об избиении беженцев польскими военными.