В Пензенской области локализовали пожар на складе с краской

Пожарным удалось локализовать огонь на складе лакокрасочных изделий в Пензенской области. Об этом сообщает Telegram-канал российского МЧС.

«Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Пензенской области», — сообщили в экстренных службах.

Пожар в селе Чемодановка, где горит кровля металлического ангара на 1 500 квадратных метрах, начался в ночь на пятницу, 5 июля.

На месте работают 35 специалистов и 11 единиц техники.

До этого склад с лакокрасочными материалами загорелся в Пензенской области.

Накануне горящий ангар обрушился в центре Москвы. Вечером 4 июля МЧС России сообщило, что на улице Грузинский вал в Москве загорелся ангар. Площадь пожара достигла 600 кв. м. В тушении принимают участие 37 сотрудников МЧС и 10 единиц техники. Кроме того, задействован пожарный поезд. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в Подмосковье произошел пожар и взрыв в ларьке с шаурмой.