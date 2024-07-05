В Госдуме предложили ужесточить наказания для авиадебоширов

В Государственную думу внесли законопроект об увеличении штрафов за хулиганство и курение в самолете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авторов законопроекта.

«С учетом изложенного законопроектом предлагается <...> административный штраф за курение табака и потребления никотинсодержащей продукции на борту воздушного судна в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна — от 8 тысяч до 12 тысяч рублей», — указано в проекте закона.

Помимо этих наказаний, депутаты также хотят увеличить штрафы за мелкое хулиганство и за нахождение на борту самолета пьяным (от 5 тысяч до 10 тыс. руб.).

Авторы законопроекта утверждают, что на данный момент штрафы за хулиганство и прочие проступки на борту самолета недопустимо малы, и они не останавливают потенциальных хулиганов.

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