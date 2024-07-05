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Cклад с лакокрасочными материалами загорелся в Пензенской области

В Пензенской области начался крупный пожар на складе с краской

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МЧС России

В селе Чемодановка Пензенской области произошел пожар на складе, где хранились лакокрасочные материалы. По информации представителей МЧС России, возгорание охватило кровлю металлического ангара площадью 1,5 тысячи квадратных метров.

Сотрудники МЧС России принимают меры по тушению пожара на складе с лакокрасочными материалами в Пензенской области.

Горит крыша металлического ангара, занимающего площадь 1 500 квадратных метров.

На месте происшествия задействовано 35 специалистов и 11 единиц техники.

Накануне горящий ангар обрушился в центре Москвы. Вечером 4 июля МЧС России сообщило, что на улице Грузинский вал в Москве загорелся ангар. Площадь пожара достигла 600 кв. м. В тушении принимают участие 37 сотрудников МЧС и 10 единиц техники. Кроме того, задействован пожарный поезд. По предварительным данным, никто не пострадал.

До этого еще сообщалось о пожаре на складе с горюче-смазочными материалами, расположенном в городе Березовском Свердловской области.

Ранее в Подмосковье произошел пожар и взрыв в ларьке с шаурмой.

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