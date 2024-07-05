На Украине объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения, передает РИА Новости.

В 23:41 (мск) тревогу объявили в Киеве, затем предупреждение об угрозе с воздуха распространилось на всю Украину.

До этого тревогу объявляли в Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.

Вечером 5 июля мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в Одесской области Украины получила повреждения портовая инфраструктура.

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии РФ и Украины наступил поворотный момент после того, как Вооруженные силы РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Российские военнослужащие начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.