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Семья с детьми застряла на заглохшей лодке в Калининградском заливе

В Калининградской области спасли семью, застрявшую на лодке в заливе

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МЧС Калининградской области/VK

Семья с двумя несовершеннолетними детьми застряла на неисправной моторной лодке в акватории Калининградского залива, им потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Туристы с двумя детьми и собакой несколько дней отдыхали на Балтийской косе. 4 июля, когда они возвращались на берег на надувной резиновой лодке, у путешественников заглох мотор. Семья оказалась посреди Калининградского залива, им потребовалась помощь спасателей.

«В 13:16 спасатели получили информацию о том, что у насыпного острова терпит бедствие маломерное судно. С судоводителем удалось связаться и уточнить точное местонахождение судна. Уже в 13:45 прибывшие на место спасатели обнаружили лодку», — рассказал старший госинспектор по маломерным судам – руководитель инспекторского отделения ГИМС Балтийска.

Лодку отбуксировали к Приморской бухте, медицинская помощь туристам не понадобилась.

До этого сообщалось, что в четыре школьника застряли на островке посреди водохранилища в Крыму. Подростки далеко заплыли и не смогли вернуться на берег, оставшись на небольшом участке суши. Спасатели на лодке эвакуировали школьников.

Ранее в Петербурге семилетняя девочка вплавь добралась до берега с унесенной в Финский залив лодки.

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