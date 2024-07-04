Энергодар частично обесточен из-за повреждения ЛЭП

Администрация Энергодара, расположенного возле Запорожской АЭС, сообщила в Telegram-канале, что город был частично обесточен из-за повреждения ЛЭП вне города.

«Уважаемые энергодарцы! Город частично обесточен в связи с повреждением линии электропередачи вне города», — говорится в публикации.

Власти уточнили, что специалисты работают над подключением потребителей по временной схеме.

3 июля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о тяжелой ситуации в Энергодаре, который остался в значительной мере без электричества после удара ВСУ по подстанции «Радуга» Запорожской атомной электростанции.

До этого глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что повторяющиеся атаки беспилотников представляют угрозу ядерной безопасности и жизни людей и должны быть прекращены.

Ранее в ФМБА оценили уровень радиации на ЗАЭС после атаки ВСУ на Энергодар.