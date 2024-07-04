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Подросток убегал от осы и сломал позвоночник

NBC: в США подросток убегал от осы, упал в бассейн и сломал позвоночник

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Line Sabroe/Wikimedia Commons

В Техасе 13-летний школьник получил серьезную травму позвоночника, когда спасался от осы и прыгнул в бассейн. Об этом сообщает NBC.

Школьник пытался убежать от преследовавшей его осы. Испугавшись насекомого, 12-летний мальчик нырнул в общественный бассейн, но не рассчитал глубину.

Пострадавшего спас друг, он нырнул за приятелем в бассейн, обнаружил, что тот лежит на воде лицом вниз и вызвал экстренные службы. Подростка доставили в медицинское учреждение, где у него диагностировали перелом позвоночника и повреждение спинного мозга. Состояние мальчика удалось стабилизировать, но о полном выздоровлении речи пока не идет, он может остаться инвалидом.

До этого сообщалось, что в московском детском саду на воспитанников напал рой ос. Дети разбирали свои игрушки на веранде, когда из под пола на них стали вылетать насекомые. По предварительной информации, там было осиное гнездо. От нападения ос пострадали шесть дошкольников в возрасте от трех до шести лет.

Ранее пчела ужалила мужчину в глазное яблоко.

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