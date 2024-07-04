Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Боксер избил исполнителя бальных танцев в тюменском баре

В Тюмени боксера осудили за избиение исполнителя бальных танцев в баре

close
100%
Depositphotos

В Тюмени боксер избил исполнителя бальных танцев из-за слухов и попал под суд. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Тюмень».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 17 февраля 2024 года в баре «Enjoy.Lounge.Hall.Ваr». Молодой человек, занимающийся боксом, нашел своего знакомого, увлекающегося бальными танцами, в гримерной комнате заведения и обвинил его в распускании слухов, а затем дважды ударил кулаком по лицу.

В результате у бального танцора оказался сломан нос, он обратился за помощью в правоохранительные органы и в отношении боксера возбудили уголовное дело. Позже пострадавший оценил причиненный ему моральный вред в 2 млн рублей и потребовал взыскать эту сумму с подсудимого.

Калининский районный суд Тюмени только частично удовлетворил требования танцора и взыскал с боксера в его пользу 300 тысяч рублей. Подсудимому также назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы условно и ограничения передвижения.

Ранее мурманчанку, отпинавшую росгвардейца возле бара, оштрафовали на 25 тысяч рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами