Боксер избил исполнителя бальных танцев в тюменском баре

В Тюмени боксер избил исполнителя бальных танцев из-за слухов и попал под суд. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Тюмень».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 17 февраля 2024 года в баре «Enjoy.Lounge.Hall.Ваr». Молодой человек, занимающийся боксом, нашел своего знакомого, увлекающегося бальными танцами, в гримерной комнате заведения и обвинил его в распускании слухов, а затем дважды ударил кулаком по лицу.

В результате у бального танцора оказался сломан нос, он обратился за помощью в правоохранительные органы и в отношении боксера возбудили уголовное дело. Позже пострадавший оценил причиненный ему моральный вред в 2 млн рублей и потребовал взыскать эту сумму с подсудимого.

Калининский районный суд Тюмени только частично удовлетворил требования танцора и взыскал с боксера в его пользу 300 тысяч рублей. Подсудимому также назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы условно и ограничения передвижения.

Ранее мурманчанку, отпинавшую росгвардейца возле бара, оштрафовали на 25 тысяч рублей.