Губернатор Севастополя рассказал об «обманках», пущенных ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что противовоздушная оборона в городе в четверг, 4 июля, во время двух воздушных тревог не работала из-за ложных ракет. Его слова приводит телеканал СТВ.

«Ложные ракеты запускались (со стороны ВСУ, — «Газета.Ru»), так называемые «обманки». ПВО не работала, но бдительность сейчас повышенная», — сообщил он.

В четверг днем в Севастополе дважды объявлялась воздушная тревога.

Накануне сообщалось, что в Севастополе проверили новый сигнал тревоги — «Баллистика», предназначенный для предупреждения населения города о угрозе ракетной атаки. Об этом в эфире телеканала «СТВ-24» заявил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский. Сигнал «Баллистика» будет сопровождаться видео и звуковым оповещением об опасности, которое передадут по всем каналам связи. Глава города показал, как выглядят и звучат сигналы об опасности. Решение о введении данного оповещения связано с опасностью прилетов ракет с кассетными боевыми частями.

Ранее губернатор Севастополя сообщил работе ПВО в городе.