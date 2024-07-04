Общественник назвал «серые» SIM-карты угрозой безопасности россиян

«Серые» SIM-карты – это серьезная угроза безопасности граждан Российской Федерации. Об этом заявил первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Он напомнил, что для своих преступных целей их используют мошенники и террористы. Также, по его словам, «серыми» SIM-картами пользуются украинские спецслужбы, чтобы связываться с предателями России и засланными диверсантами.



«Кроме того, известно, что большинство анонимных звонков от мошенников идет с территории Украины. Таким образом, каждый желающий приобрести «серую» SIM-карту может потенциально работать на врага. И относиться к таким персонажам нужно тоже как к врагам. Разумеется, добропорядочных граждан и потенциально опасных элементов необходимо разграничивать», — сказал он.

По его мнению, для этого необходимо обладать системой верификации абонентов.

«Требования законопроекта, который направлен на защиту граждан РФ от преступлений с использованием мобильной связи, как раз решают этот вопрос. «Госуслуги» прекрасно подходят для верификации граждан России. А иностранцам следует продавать SIM-карты только после того, как они зарегистрируются в Единой биометрической системе. Данную инициативу полностью поддерживаю», — подчеркнул Малькевич.