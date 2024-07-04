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Хабаровчанин притворился полицейским, чтобы помочь возлюбленной выбить долги

В Хабаровске мужчина притворился полицейским, чтобы помочь выбить долги

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В Хабаровске мужчина притворился полицейским, чтобы помочь возлюбленной выбить долги у арендатора. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

По предварительной информации ведомства, у местной жительницы возникли разногласия по поводу оплаты с мужчиной, который арендовал у нее жилье. Урегулировать конфликт она попросила своего 29-летнего сожителя, который купил в магазине форму МВД России, надел ее и вместе с двумя знакомыми приехал на встречу с арендатором.

На встрече между арендатором и помощниками женщины возник конфликт, в ходе которого лжеполицейский применил перцовый баллончик и угрожал пистолетом. После этого пострадавший обратился в полицию.

Настоящие сотрудники МВД РФ задержали предполагаемого злоумышленника, который ранее уже привлекался к ответственности за кражу. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее тюменский водитель пытался притвориться пассажиром перед ДПС.

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