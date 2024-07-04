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Японцам, пострадавшим от принудительной стерилизации, выплатят компенсации

Власти Японии выплатят компенсации людям, которых принудительно стерилизовали

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Eugene Hoshiko/AP

Верховный суд Японии обязал правительство выплатить компенсацию людям, пострадавшим от принудительной стерилизации в соответствии с ныне недействующим законом об евгенике. Об этом сообщает The Guardian.

В суд обратились 39 истцов, которые заявили, что практика, распространенная в Японии во второй половине 20 века, нарушала их конституционные права. От принудительной стерилизации пострадали тысячи людей с различными заболеваниями, генетическими и психическими расстройствами, людей подвергли процедуре без их согласия, в основном в период с 1950-х по 1970-е годы.

Как уточняется, закон об «евгенической защите» был принят в 1948 году и отменен только в 1996 году. Он позволял врачам проводить принудительную стерилизацию, чтобы «предотвратить появление потомства низкого качества». Власти страны признали, что около 16,5 тыс. человек были насильно стерилизованы в соответствии с этим законом. Еще 8,5 тыс. дали свое согласие, но, вероятно, подверглись сильному давлению.

Одного из пострадавших уговорили сделать вазэктомию, когда ему было 14 лет и он жил в учреждении для детей с проблемами поведения.

«Я прожил мучительные 66 лет из-за государственной операции», — убежден мужчина.

Правительство Японии извинилось перед гражданами только после того, как в 2019 году был принят закон, предусматривающий единовременную выплату в размере 3,2 млн иен (около 1,1 млн рублей) для каждой жертвы стерилизации. Однако пострадавшие заявили, что эта сумма не соответствует тяжести их страданий, и обратились в суд. Теперь истцы получат от 11 до 16 млн иен, также правительство выплатит компенсацию в размере 2,2 млн иен вдовцу одной из жертв.

Ранее японца наказали за уход обед на три минуты раньше.

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