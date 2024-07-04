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В Аргентине рядом с местом выступления президента задержали вооруженного мужчину

Tiempo de San Juan: около места выступления Милея задержали мужчину с пистолетом

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Agustin Marcarian/Reuters

Сотрудники правоохранительных органов Аргентины задержали вооруженного мужчину рядом с музеем, в котором шла подготовка к выступлению президента республики Хавьера Милея. Об этом пишет издание Tiempo de San Juan.

По информации журналистов, инцидент произошел в городе Сан-Хуан. Глава государства 4 июля прибыл в населенный пункт, чтобы представить план по повышению грамотности населения.

В материале отмечается, что стражи порядка заметили, как 76-летний гражданин пытается перебраться через ограждение около музея. Мужчина намеревался подойти ближе к месту, где должен был выступить аргентинский лидер.

После задержания полицейские изъяли у нарушителя заряженный пистолет. При этом оказавшийся под стражей гражданин представился вышедшим на пенсию сотрудником правоохранительных органов.

24 мая Милей появился в эфире телеканала LN+, в ходе выступления назвав себя самым популярным политиком в мире. Президент Аргентины подчеркнул, что каждое его появление на публике становится сенсацией. В то же время он охарактеризовал других политиков в республике как мелких и незначительных.

Ранее в Аргентине осудили мужчину, который в день инаугурации Милея бросил в него бутылку.

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