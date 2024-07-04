В аэропортах Молдавии ввели дополнительные проверки для россиян

Пассажиров, прибывающих в Кишинев из Москвы транзитом через Ереван, будут проверять дополнительно, а список пассажиров передавать компетентным органам республики. Об этом заявлено в пресс-релизе молдавской авиакомпании Flyone.

«В контексте недавних событий, которые повлияли на безопасность полетов, а также комфорт пассажиров по маршруту Ереван-Кишинев, Flyone устанавливает новые правила поездок, действительные для всех рейсов в Кишинев через Ереван», — говорится в сообщении.

В релизе указано, что новыми мерами планируется поддержать усилия государственных учреждений в борьбе с нелегальной миграцией, а также с терроризмом и другой незаконной деятельностью.

Как отметили в авиакомпании, продолжить путешествие смогут только те пассажиры, которые получили подтверждение о допуске к рейсу. Пассажиры, которым было отказано или которые были признаны персонами «нон грата», не смогут путешествовать. Также им не будет возмещена стоимость купленного билета.

В мае группу молодых людей, которые должны были прилететь в Москву, остановили на паспортном контроле в одном из молдавских аэропортов. Сотрудники аэропорта задержали туристов, после чего начали обыскивать их без объяснения причин.

Ранее в аэропорту Кишинева полиция применила силу к вернувшемуся из России оппозиционеру.