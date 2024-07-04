Челябинец с бойцовской собакой порезал прохожего из-за замечания

В Челябинске хозяин бойцовской собаки, гулявшей без намордника, порезал прохожего за замечание. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации ведомства, инцидент произошел возле одного из домов на улице Братьев Кашириных. Мужчина шел с бойцовской собакой без намордника и животное напугало девочек, которые гуляли с маленьким псом.

Случайный прохожий сделал хозяину бойцовской собаки замечание и между мужчинами начался конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки владелец пса нанес оппоненту удары ножом, а затем скрылся.

Прибывшие на место полицейские установили личность подозреваемого. Выяснилось, что он скрылся из города, однако стражи порядка смогли отыскать его и задержали в Троицке. В отношении неоднократно судимого ранее 46-летнего мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее иркутянин натравил на годовалого ребенка ротвейлера.