Клещи за неделю покусали более 800 петербуржцев

В Петербурге за неделю более 800 человек пострадали от укусов клещей. Об этом со ссылкой на статистику регионального Роспотребнадзора сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, в течение недели клещи покусали 839 человек, среди которых 99 детей. Больше всего случаев зафиксировали в Пушкинском и Курортном районах — там пострадали 40 и 36 человек соответственно.

Из пострадавших четыре человека заразились клещевым энцефалитом. Еще 12 укушенных заразились иксодовым клещевым боррелезом.

«Напоминаем, проводите само- и взаимоосмотры каждые 20-30 минут. Клещ, попав на одежду или тело не сразу присасывается, поэтому, если клеща вовремя заметить, то присасывания можно избежать», — напомнили в санитарном ведомстве, передает 78.ru.

Ранее в Подмосковье врачи извлекли из уха мужчины клеща.