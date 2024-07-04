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Черная гадюка напала на пенсионерку, собиравшую ягоды

В Татарстане гадюка напала на женщину во время сбора ягод

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НЦРМБ/VK

В Нижнекамске женщина пострадала во время сбора ягод, россиянку укусила черная гадюка, пострадавшей вовремя оказали медицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамской центральной районной больницы.

77-летняя жительница Татарстана приехала в гости к брату, семья решила отправиться в лес за ягодами. Во время сбора дикоросов пенсионерку укусила змея.

«Я увидела, как отползает длинная, черная гадюка, поняла, что это она меня укусила. У меня сразу же опух палец, закружилась голова, сердце начало чаще биться. Мы все побросали и поехали в больницу», — рассказала пострадавшая.

По дороге в медицинское учреждение рука пенсионерки опухла до плеча и стала бордовой. Женщине оказали своевременную медицинскую помощь, она находится под наблюдением. Врачи отмечают улучшение общего состояния, процесс выздоровления может занять длительное время.

До этого сообщалось, что в Нижневартовске медики спасли восьмилетнего мальчика с расстройством аутистического спектра, которого укусила ядовитая змея. Гадюка напала на ребенка в парке и укусила его за палец, родители приняли опухший палец за перелом и поехали с сыном в травмпункт, диагноз не подтвердился. Отек нарастал, палец и рука начали чернеть, состояние мальчика стремительно ухудшалось. Врачи 11 дней боролись за жизнь пострадавшего, состояние мальчика удалось стабилизировать, он продолжает лечение в хирургическом отделении больницы.

Ранее в Тюменской области подросток попал в реанимацию после укуса гадюки.

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