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Политолог прокомментировал позицию муфтия Башкирии о никабах

Политолог Ухов: никабы являются «метками территории» для зарубежных салафитов

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Айнур Кинзябулатов/Wikimedia Commons

Осознание конструктивным исламским духовенством вредности защиты никаба набирает обороты, написал в своем Telegram-канале политолог Илья Ухов.

«Проникновение никабов в среду традиционного для России ислама вызывает обратную реакцию. Реакцию отторжения и вреда для самих мусульман», — сказал политолог.

Ухов отметил, что муфтий Духовного управления мусульман Башкирии (ДУМ РБ) Айгур Биргалин справедливо говорит о том, что обсуждение никабов не популярно в республике.

«Биргалин отмечает, что для мусульман в Башкирии непринципиально ношение никаба. Добавлю, что в текущем этно-религиозном контексте никабы в чистом виде являются «метками территории» для финансируемых и направляемых из-за рубежа салафитов», — добавил политолог.

Также Ухов привел пример ношения бороды у салафитов.

«У салафитов это обязательный атрибут мужчины. Но бороду нельзя обрабатывать. Именно поэтому на кадрах из Ирака или Сирии можно видеть боевиков с характерной клочковатой и неопрятной бородой», — добавил он.

Ухов подчеркнул, что теперь важна позиция общефедеральных исламских структур.

Напомним, ранее муфтий Духовного управления мусульман Башкирии (ДУМ РБ) Айгур Биргалин в своем Telegram-канале высказал позицию о ношении никабов в регионе.

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